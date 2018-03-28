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Köy imamı 16 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Bilecik’te telefon dolandırıcılarına kanıp 16 bin lirasını veren imamın dolandırıcılara daha fazla para ödemesini, güvenlik görevlisinin dikkati önledi.

İHA | 28.03.2018 - 11:01..
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Köy imamı 16 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Bilecik’in Başköy köyünde imamlık yapan Mehmet Y. ve eşi, telefon dolandırıcıları tarafından cep telefonu özelliği olan telekonferans sistemi ile aynı görüşmeye alındı.

16 BİN LİRA YATIRDI

Mehmet Y.’ye eşinin ellerinde olduğunu söyleyen telefon dolandırıcıları para istedi. Panik yapan imam Mehmet Y. ilk olarak özel bir bankadan 4 bin, daha sonra PTT ATM’sinden 12 bin lira yatırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HABER VERDİ

PTT’’nin güvenlik görevlisi Erkan Büber, imamın hareketlerinden şüphelenerek polis ekiplerine bilgi verdi. Ekipler olay yerine geldiğinde Mehmet Y.’yi bulamadı. Daha sonra PTT ATM’si önünde imamı gören güvenlik görevlisi tekrar 155’i aradı.

Ekipler Mehmet Y.’nin tekrar para yatırmasını engelledi. Mehmet Y., yatırdığı paranın ATM dekontlarını PTT Şubesi yakınındaki boş bir arazideki taşın altına koyduğu söyledi. Ekipler taşın altındaki dekontları alarak, PTT şubesi içindeki güvenlik kameralarını inceledi. Ardından Mehmet Y. ifadesinin alınması için Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi ek binasına götürüldü.

Öte yandan, PTT Bilecik Şubesi güvenlik görevlisinin dikkati, Mehmet Y.’nin dolandırıcılara daha fazla para kaptırmasını önlemiş oldu.

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