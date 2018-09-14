Köy öğretmenleri okulları yeni döneme hazırladı

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Alazlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan 20 öğretmen, okulun içini boyadı, kapı, pencere ve sınıfları temizledi. Okul idarecileri ve öğretmenler, öğrencilerin daha hijyenik ortamda eğitim görmeleri için okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Okuldaki çalışmaları inceleyen Korkut Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, açıklamada, ilçede 60 okul, 8 bin öğrenci ve 450 öğretmenle 17 Eylül'de eğitime başlayacaklarını söyledi.

"GEREKLİ MALZEMELERİ TEMİN ETTİK"

Caner Budak, "Geçen yıl bu okullarımızın 32'sini bakım onarımdan geçirmiştik. Geri kalan kısmını bu yıl devletimizin gönderdiği ödenekle yüklenici firmalara ihale etmiş bulunmaktayız. Bazı okullarımızda zaman daralması nedeniyle yetişememe gibi durumlar var. Öğretmen ve okul idarecilerimiz bize yardımcı olacaklarını söyledi. Biz de gerekli malzemeleri temin ettik. Şu anda okullarını temizleyip boya yapıyorlar. Göstermiş oldukları bu fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

"ÖĞRETMEN HER ZAMAN ROL MODEL OLMALIDIR"

Okul Müdürü Gaffar Tekin de öğretmenlerle okulu yeni döneme hazırlamak için ellerinden geldiğince çaba göstererek öğrencilere daha hijyenik bir ortam hazırladıklarını dile getirdi. Okuldaki öğretmenlerin Türkiye'nin farklı illerinden geldiğini vurgulayan Tekin, "Hepsi kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Milli eğitimin bir ailesi olarak bütün öğretmenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Burada 20 öğretmen görev yapıyor. Sınıfları boyayarak kapı ve pencereleri sildik, sıraları düzelttik." dedi.