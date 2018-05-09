Köy okulu öğrencileri sinemayla buluştu

Kent merkezindeki bir sinema salonunda düzenlenen ve 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte çeşitli hediyeler dağıtıldı, Şirinler Kayıp Köy filmi gösterildi.

"UZAK KÖYLERDEN ÖĞRENCİLER GELDİ"

TTSO AB Bilgi Merkezi KoordinatörüKarbuz, "Etkinliğe özellikle uzak köylerde yaşayan öğrencilerimiz geldi. Avrupa ve Türk yapımı filmleri izleyecekler. Birçok öğrenci ilk kez köyden şehir merkezine gelerek sinema salonunda film izledi. Ayrıca çocuklar Atatürk Köşkü'nü ziyaret ederek güzel ve keyifli bir gün geçirecek" dedi.



