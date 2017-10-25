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Köyceğiz'de sağanak yağış sele yol açtı

Sel sularının etkili olduğu Fethiye-Muğla Karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

25.10.2017 - 09:31
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Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel sularının etkili olduğu Fethiye-Muğla Karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Uzun süredir devam eden sağanak yağış, Bağcılar, Balıklar ve Toparlar mahallelerinde sele neden oldu.

12 İŞ MAKİNESİ VE 40 PERSONEL ÇALIŞMAYA DAHİL OLDU

Köyceğiz Belediyesi ve Karayolları ekipleri 12 iş makinesi ve 40 personelle çalışma başlattı. Çift şeritli yolda trafik kontrollü olarak verildi. Jandarma ve polis ekipleri de olası kazalara karşı güvenlik önlemini arttırdı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "Fethiye-Muğla Karayolu Balıklar Mevkii'ndeki aşırı yağışta oluşan sel sebebiyle yolun tek şeridi tamamen kapandı. Ulaşım diğer şeritten veriliyor. Ekskavatör ve kepçeler yolu ulaşıma açmak için gayret gösteriyor. İnşallah sağanak devam etmez ve trafik normal seyrinde devem eder. Şu an için mal ya da can kaybı söz konusu değil." dedi.

Köyceğiz'de sağanak yağış sele yol açtı VİDEO

HERHANGİ MAL VEYA CAN KAYBI YOK

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ise, "Dün geceden başlayan yağmur bugün öğleden sonra şiddetini arttırdı. Balcılar Mahallesi Balıklı Mevkii'nde aşırı yağış nedeniyle karayolunda su birikmesi oldu. Ekiplerimiz şu an çalışmalarını sürdürüyor. Trafik güvenliğini aksatmamak adına trafiği tek şeritten veriyoruz. Kısa sürede diğer şeritleri de trafiğe açacağız. Herhangi bir mal ya da can kaybı yok." dedi.

Toparlar Kazancı Mevkii'nde dağdan yola düşen kayalar nedeniyle bazı araç ve otomobillerde hasar oluşurken, sel nedeniyle araç trafiği bir süre durduruldu. Fethiye-Muğla istikametinde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Temizlime çalışmaları sonrasında trafik tek şeritten sağlandı. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise, "Biz belediye olarak gerekli tedbirleri aldık, vatandaşlarımız müsterih olsun. Allah beterinden korusun." dedi.

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