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Köyceğiz'deki Noel pazarına ilgi büyük

Muğla Köyceğiz'de bu yıl 6'ncısı kurulan Noel pazarı yerli ve yabancı çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

DHA | 03.12.2017 - 18:52..
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Yeni yılı karşılamaya sayılı günler kala Muğla Yabancılar Derneği ile Köyceğiz Belediyesi'nin işbirliğinde Köyceğiz Kordon boyu ile Köyceğiz Kültürevi'nin bahçesine 6'ncı kez Uluslararası Noel pazarı kuruldu. Güneşli havayı fırsat bilen 7'den 77'ye pek çok kişi pazarı gezdi.

ÇEKİLİŞLER DÜZENLENDİ

Pazarda çocuklara yüz boyama, Noel Baba ile fotoğraf ve sohbet etkinliklerinin yanı sıra, ikinci el ürün standları, el sanatları atölyeleri kuruldu. Etkinlikte, eğlenceli çekilişler düzenlenirken, Noel kurabiyesi, Noel ağacı ve çeşitli içeceklerin de satışı yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı pazarı gezenler keyifli bir gün geçirdi. Kuruluşlarından bu yana her yıl Noel pazarını kurduklarını belirten Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, Köyceğiz'de yaşayan yerli ve yabancı vatandaşları kaynaştırmak istediklerini söyledi.

Köyceğiz'deki Noel pazarına ilgi büyük

"600 ÜZERİNDE STANT VAR"

Etkinlik çerçevesinde satılan ürünlerden elde edilen gelirle şehitlerinin ailelerine destek olacaklarını anlatan Karafiloğlu, sokak hayvanları ve engelliler için de yardım toplandığını açıkladı. Karanfiloğlu, şöyle dedi: "Yörenin turizm potansiyelini artırmak, tanıtımında rol oynamak adına dünya köyleri oluşturmak istiyoruz. Kültür alışverişlerinde bulunmak, ülkelerin kendi kültürlerinin de bu meydanda sergilemesine izin vermek istiyoruz. Katılım oldukça yoğun oldu. İlk yıl 50 stantla başlayan Noel Pazarı'nda bu yıl 600 üzerinde stant var. Muğla'nın tüm ilçeleriyle birlikte Aydın, Antalya ve Kuşadası'ndan da katılım var."

Köyceğiz'deki Noel pazarına ilgi büyük

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Köyceğiz'de yabancı kökenli çok sayıda kişinin bir arada yaşadığını ifade eden AK Partili Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da Noel Pazarı'nı geleneksel hale getireceklerini söyledi. Başkan Ceylan, "Biliyorsunuz ki biz Avrupa'nın bir parçasıyız. Avrupa'dan ayrı olmamız söz konusu bile olmaz. Buradaki vatandaşlarımıza da Türk vatandaşlarımız gibi ilgi ve alaka gösteriyoruz. Onlar da bu durumdan çok memnun. Şimdiden hem yabancı uyruklu vatandaşlarımıza hem de Türk vatandaşlarımıza yeni yıla sağlık ve esenlikle girmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Köyceğiz'deki Noel pazarına ilgi büyük

Köyceğiz'deki Noel pazarına ilgi büyük

Köyceğiz'deki Noel pazarına ilgi büyük

Köyceğiz'deki Noel pazarına ilgi büyük

Köyceğiz'deki Noel pazarına ilgi büyük

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