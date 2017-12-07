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Köylülerin viagra isyanı

Viagra ilacının üretildiği Ringaskiddy köyü sakinleri, fabrikadan yayılan kokunun erkekleri etkilemesinden dolayı isyan etti.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 15:47..
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Dünyada en çok bilinen ilaçlar arasında yer alan Viagra, İrlanda'nın Ringaskiddy köyünde üretiliyor.

ERKEKLER KOKUDAN ETKİLENİYOR

Çevre köylerde yaşayanlar, ilacın üretildiği tesislerden yayılan koku nedeniyle erkeklerin sürekli cinsel haz hali yaşadıklarından şikayetçi. Viagra, ilaç firması Pfizer tarafından yaklaşık 20 yıldır aynı köyde üretiliyor.

Tesislerden yıllardır 'aşk dumanlarının' yayıldığından şikayetçi olan köylüler, bu kokunun erkekleri de zor durumda bıraktığını söylüyor.

Köylülerin viagra isyanı

"YILLARDIR BEDAVAYA ÇEKİYORUZ"

Köyde yaşayan Barmaid Debbie adlı kişi Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada "Bir çekimlik koku ile farklı bir havaya girmeniz yetiyor. Bu 'aşk kokularını' yıllardır bedavaya çekiyoruz. Ama 'sertleşme' sorunu yaşayan erkekler şanslı." diye konuştu.

İlaç firması Pfizer ise yazılı açıklamasında havadaki kokunun zararsız olduğunu, vatandaşları zor durumda bırakacak bir etkisinin olmadığını savundu. Şirket ayrıca, tüm üretim işlemlerinin denetimlerden geçtiğini belirtti.

Köylülerin viagra isyanı

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