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Koyun otlatırken yıldırım çarpan öğrenci öldü

Bitlis'te koyunlarını otlatmak için yaylaya çıkan 18 yaşındaki öğrenci, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 24.05.2018 - 21:28..
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Hizan’a bağlı Çökekyazı köyünde meydana gelen olayda, koyunlarını yaylaya otlatmaya götüren 18 yaşındaki Halit Erdal, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Koyun otlatırken yıldırım çarpan öğrenci öldü

CENAZESİ KATIR SIRTINDA KÖYE GETİRİLDİ

Bir gün arayla aynı mevkide yıldırım çarpması sonucu biri 11, diğeri 18 yaşında olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetti.

Yayla yolunun kardan kapalı olmasından dolayı cenazeyi vatandaşlar 4 saatlik yürüme sonucunda katır sırtında köy merkezine getirdi. Erdal’ın annesi oğlunun cenazesi başında saatlerce ağlayarak bekledi. Halit Erdal, ölüm nedeninin belli olması için otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Koyun otlatırken yıldırım çarpan öğrenci öldü



Koyun otlatırken yıldırım çarpan öğrenci öldü

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