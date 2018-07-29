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KPSS alan sınavlarının ilk iki oturumu da tamamlandı

KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci ve ikinci oturumu dün yapılan sınavlarla tamamlandı.

AA | 29.07.2018 - 09:41..
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi sınavlarının birinci ve ikinci oturumları dün sona erdi.

KPSS alan sınavlarının ilk iki oturumu da tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci oturumunda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ikinci oturumda ise hukuk, iktisat, maliye alanlarından 40’ar soru yöneltildi.

KPSS alan sınavları kapsamında işletme, muhasebe ve istatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü oturum ise bugün düzenlenecek.

KPSS alan sınavlarının ilk iki oturumu da tamamlandı

KPSS alan sınavlarının ilk iki oturumu da tamamlandı

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