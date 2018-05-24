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KPSS geç başvuruları 6 Haziran'da başlıyor

Adayların geç başvurularda genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri ve ÖABT için 90, alan bilgisi sınavlarının her bir oturumu için de 60 TL ödemesi gerekecek.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 09:46..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2018- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuruları 10-21 Mayıs arasında yapıldı. Bu tarihlerde başvuruda bulunamayanlar için geç başvuru günü ise 6 Haziran Çarşamba olarak açıklandı. Başvurular ise 21 Mayıs'ta sona erdi.

İŞLEMLER 6 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

KPSS genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılmak isteyen ancak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunamayanlar 6 Haziran’da işlemlerini gerçekleştirebilir. Geç başvurular ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden saat 23.59’a kadar devam edecek.

Geç başvuruda bulunacak adayların ödeyeceği sınav ücreti ise genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, ÖABT için 90 TL, alan bilgisi sınavlarının her bir oturumu içinse 60 TL olarak belirlendi.

KPSS geç başvuruları 6 Haziran'da başlıyor

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