KPSS geç başvuruları 6 Haziran'da başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2018- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuruları 10-21 Mayıs arasında yapıldı. Bu tarihlerde başvuruda bulunamayanlar için geç başvuru günü ise 6 Haziran Çarşamba olarak açıklandı. Başvurular ise 21 Mayıs'ta sona erdi.

İŞLEMLER 6 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

KPSS genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılmak isteyen ancak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunamayanlar 6 Haziran’da işlemlerini gerçekleştirebilir. Geç başvurular ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden saat 23.59’a kadar devam edecek.

Geç başvuruda bulunacak adayların ödeyeceği sınav ücreti ise genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, ÖABT için 90 TL, alan bilgisi sınavlarının her bir oturumu içinse 60 TL olarak belirlendi.