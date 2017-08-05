KPSS ÖABT sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmen adaylarının 16 Temmuz'da girdiği sınavın cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanarak itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.
Adaylar, sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik bilgileri ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.
Açıklamaya göre ÖSYM, KPSS ÖABT Türkçe öğretmenliği testi temel soru kitapçığındaki 8. ve 44. soruların iptaline karar verdi.
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmen adaylarının 16 Temmuz'da girdiği sınavın cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanarak itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.