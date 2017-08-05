KPSS ÖABT sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmen adaylarının 16 Temmuz'da girdiği sınavın cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanarak itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.



Adaylar, sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik bilgileri ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.



Açıklamaya göre ÖSYM, KPSS ÖABT Türkçe öğretmenliği testi temel soru kitapçığındaki 8. ve 44. soruların iptaline karar verdi.