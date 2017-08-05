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KPSS ÖABT sonuçları açıklandı

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde açıklandı.

05.08.2017 - 06:50
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ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmen adaylarının 16 Temmuz'da girdiği sınavın cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanarak itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Adaylar, sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik bilgileri ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Açıklamaya göre ÖSYM, KPSS ÖABT Türkçe öğretmenliği testi temel soru kitapçığındaki 8. ve 44. soruların iptaline karar verdi.

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