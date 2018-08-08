KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Ağustos'ta uygulanan KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları, sınava başvuran adayların soruları inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecek. Açıklamada, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı vurgulandı.