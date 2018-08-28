KPSS önlisans başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar hükümleri kapsamında, 2018 KPSS önlisans düzeyi, 4 Kasım'da uygulanacak.

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SON BAŞVURU 12 EYLÜL

Sınava başvuru işlemleri, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

DİN HİZMETLERİ ALAN SINAVI 9 ARALIK'TA

Diyanet İşleri Başkanlığında, din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) ise 9 Aralık'ta yapılacak. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim'de gerçekleşecek.

Din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye de katılacak. Adaylar, 2018 KPSS önlisans düzeyi genel yetenek-genel kültür oturumuna da katılacak.

Açıklamada, sınava başvuracak adayların, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.