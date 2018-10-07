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KPSS ortaöğretim adaylarına saat uyarısı

ÖSYM 7 Ekim Pazar günü yapılacak 2018 - KPSS ortaöğretim adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 08:58..
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Twitter üzerinden yapılan duyuruda bugün uygulanacak 2018-KPSS ortaöğretim düzeyine girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

SINAV SAATİNDEN ÖNCE HAZIR OLUN ÖNERİSİ

Adayların, sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

KPSS ortaöğretim adaylarına saat uyarısı

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