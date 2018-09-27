KPSS ortaöğretim sınava giriş yerleri açıklandı

Vergi kaçıran Hadise, kardeşlerine rest çekmesinin ardından parasız kaldı. Malları ablasının üstüne yapan ünlü sanatçı, son olarak 12 milyon TL'sini de kaybetti.

Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

Yazın son günlerini Göcek'te kiraladıkları teknede geçiren Murat Yıldırım ve Imane Elbani, kaptan dahil teknedeki tüm personelin kadın olmasını istedi.

Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

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Faizlerin yükselmesi konut kredilerini etkiledi

200 bin liralık konut kredisi kullananlar 341 bin lira ödüyordu, faizlerin yükselmesiyle bu rakam 643 bin liraya çıktı.