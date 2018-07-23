KPSS sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacak

KPSS lisans düzeyi çoklu oturumlar şeklinde düzenlendi. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katıldı.

Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verildi.

Sınavın soru ve cevapları daha sonra Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından erişime açılacak.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS'TA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre sınav sonuçları 31 Ağustos'ta adaylara duyurulacak. Adaylar T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin /https/sonuc.osym.gov. tr adresinden öğrenebilecekler.