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KPSS yarın yapılacak

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yarın gerçekleştirilecek.

AA | 21.07.2018 - 09:05..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yarın gerçekleştirilecek.

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMAYACAK

KPSS lisans düzeyi yarın çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

KPSS yarın yapılacak

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