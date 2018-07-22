KPSS’nin ilk oturumu tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları bu sabah başladı. Adaylar ilk oturum olan Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavına saat 10.00 itibariyle girdi.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

SON DAKİKADA YETİŞENLER OLDU

Ankara’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek adaylar saat 08.00’den itibaren kampüse gelmeye başladı. Adaylar saat 09.00’dan itibaren kimlik ve güvenlik kontrolünün ardından sınav alanlarına alındı. Saat 10.00’da başlayan sınav için son dakikalarda gelen adaylar girişlere koştu.

KPSS'ye geç kalan öğrenciler ViDEO

AİLELER ÇOCUKLARI İÇİN DUA ETTİ

Sınava giren adaylardan kimilerinin son derece rahat olduğu gözlenirken, yeni mezun olmuş ve ilk kez girenler ise heyecanlı ve stresliydi. Adaylar içeride ter dökerken aileler de okul bahçesinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

KPSS OTURUMLARI

Genel Yetenek-Genel Kültür: 22 Temmuz 2018, saat 10.15, 130 dakika. Eğitim Bilimleri 22 Temmuz 2018, saat 14.45, 100 dakika. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 28 Temmuz 2018, saat 10.15. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 28 Temmuz 2018, saat 14.45. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 29 Temmuz 2018, saat 10.15. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) ise 5 Ağustos 2018, saat 10.15, 75 dakika olarak gerçekleştirilecek.