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KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

KPSS Ortaöğretim Sınava giren adaylar didik didik aranarak içeriye alındı. Geç kaldıkları için sınava alınmayanların memurluk hayalleri 1 dakikada bitti.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 12:13..
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KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan yaklaşık 3 milyon adayın girmesi beklenen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı 10.15'te başladı. Adaylar sınava girmek için erken saatlerde sınav merkezlerine geldi.

ÜST ARAMASI YAPILDI

Sınav merkezlerine gelen adaylar sınav görevlileri tarafından aranarak içeri alındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca belirlenen yasak araç ve gereçlerle adayların sınava girilmesine izin verilmedi.

KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMADI

Sınava girecek olan adayların saat 10.00'dan sonra 15 dakika kuralı gereği sınav binalarına girişlerine de izin verilmedi. Sınava alınmayan adaylar görevlileri uzun süre ikna etmeye çalıştı.

KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

MEMURLUK HAYALLERİ BİTTİ

Memurluk hayalleri 1 dakikayla biten adaylar büyük üzüntü yaşadı. Nüfus cüzdanı yerine ehliyetle gelenlerde görevliler tarafından sınava alınmadı.

KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

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