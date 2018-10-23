Kral Selman'dan Kaşıkçı açıklaması: Cezalandırılacaklar

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Kral Selman'ın başkanlığında toplanan Suudi kabinesi de açıklamada bulundu. "SUÇLULAR CEZALANDIRILACAK"

Suudi Arabistan Kralı Selman, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, her kim olursa olsun cezalandırılacak" dedi.