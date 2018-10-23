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Kral Selman'dan Kaşıkçı açıklaması: Cezalandırılacaklar

Suudi Kralı Selman, Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklama yaptı. Selman, sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 16:17..
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Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Kral Selman'ın başkanlığında toplanan Suudi kabinesi de açıklamada bulundu.

"SUÇLULAR CEZALANDIRILACAK"

Suudi Arabistan Kralı Selman, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, her kim olursa olsun cezalandırılacak" dedi.

2 Ocak'ta girdiği konsolosluktan bir daha sağ çıkamayan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ancak iki hafta sonra kabul etmeye yanaşmış olan Suudi yönetimi, muhalif gazetecinin öldürülmesinin, "emirlerin dışına çıkan yetkililerin başıbozuk operasyonu" olduğunu savunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

Başkan Erdoğan bugün yaptığı AK Parti grup toplantısında Suudi Kralına mesaj göndermiş, sorumlulraın cezalandırılması çağrısında bulunmuştu.

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