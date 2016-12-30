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Kraliçe Elizabeth yılbaşı etkinliklerine katılamadı

Son zamanlarda İngiltere'de çıkan 'Kraliçe Elizabeth öldü' haberlerine Buckingham Sarayı'ndan yanıt geldi.

30.12.2016 - 16:36
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Kraliçe Elizabeth yılbaşı etkinliklerine katılamadı

Yılbaşı etkinliklerine hastalığı nedeniyle katılamayan Kraliçe Elizabeth için hafta boyunca sosyal medyada 'Kraliçe Elizabeth öldü' haberleri çıktı.

Kraliçe Elizabeth yılbaşı etkinliklerine katılamadı

BUCKHİNGHAM SARAY'INDAN AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı'ndan bu dedikodulara yanıt geldi. Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe'nin ölmediği sadece soğuk algınlığı geçirdiği belirtildi.

Kraliçe Elizabeth yılbaşı etkinliklerine katılamadı

HABER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada asıl gündem konusu BBC UK (İngiltere)'in haberi son dakika olarak vermesi. Bunun üzerine Twitter'da gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kraliçe Elizabeth yılbaşı etkinliklerine katılamadı

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