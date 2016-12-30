Kraliçe Elizabeth yılbaşı etkinliklerine katılamadı

Yılbaşı etkinliklerine hastalığı nedeniyle katılamayan Kraliçe Elizabeth için hafta boyunca sosyal medyada 'Kraliçe Elizabeth öldü' haberleri çıktı.

BUCKHİNGHAM SARAY'INDAN AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı'ndan bu dedikodulara yanıt geldi. Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe'nin ölmediği sadece soğuk algınlığı geçirdiği belirtildi.

HABER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada asıl gündem konusu BBC UK (İngiltere)'in haberi son dakika olarak vermesi. Bunun üzerine Twitter'da gelen tepkiler çığ gibi büyüdü.