Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü Ankara'da kutlandı

Resepsiyona çok sayıda diplomat ve misyon şefleri katıldı. Kraliçe II. Elizabeth'in 92. doğum gününün kutlandığı resepsiyonda, Britanyalı kadınların ilk oy kullanma hakkını kazanışının 100. yılı dolayısıyla hem Britanyalı hem de Türk kadınların başarıları anıldı.

Etkinlikte, Kral 8. Edward ile Kraliçe II. Elizabeth'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretleri gösteren fotoğraf sergisi sunuldu. Ayrıca, kadınların oy hakkı için vermiş oldukları mücadeleyi anlayabilmek için hem kendi dönemlerinin hem de gelecek kuşakların kadınları için birer örnek olmuş 50 İngiliz ve 50 Türk kadın öncünün hikayeleri elçilikteki panolarda yerini aldı.

"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Resepsiyona katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İngiltere ilişkilerinin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan derin bir ilişkiye sahibiz. Bu güçlü ilişkimizi daha da geliştirmek ve derinleştirmekte kararlıyız." dedi.

İngiltere'de yakın zamanda düzenlenen Tatlı Dil Forumu'nun iki ülkenin ne kadar sağlam bir diyaloğa sahip olduğunu gösterdiğini ifade eden Şimşek, "İngiltere'nin başarısız sonuçlanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gösterdiği dayanışmayı asla unutmayacağız. Bu, gerçek dostluğun ve Türkiye'nin o süreçte ne yaşadığı konusundaki anlayışın bir göstergesiydi." şeklinde konuştu.

"BARIŞIN TESİSİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Şimşek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ortak değerler ve anlayış üzerine kurulu olduğunun altını çizerek, "Avrupa Birliği'nde olsak da olmasak da NATO üyesi iki ülke olarak aşırılıkla mücadele, terör ve Ortadoğu'da sürdürülebilir barışın tesisi için birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke ekonomik ilişkilerinin de güçlü ve dinamik olduğunu belirten Şimşek, İngiltere'nin Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke olduğunu ve ikili ticaret hacminin 16 milyar dolar olduğunu söyledi.

Şimşek, İngiltere'de 400 bin Türk vatandaşı ve Türkiye'de de 13 binin üzerinde İngiliz vatandaşının bulunduğunu hatırlatarak, bu kişilerin iki ülke arasında güçlü köprüler kurduklarını kaydetti.

Türkiye'nin başarılı bir seçim geçirdiğine değinen Şimşek, "Umut ediyorum ki bu seçim, kötü geçen son birkaç senelik dönemin kapanışı anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye ve İngiltere'nin savunma endüstrisi başta olmak üzere birçok alanda çok yakın iş birliği içinde olduğunu ancak ortak birtakım sorunlarla da karşı karşıya olduklarını belirtti.

Dünyanın korumacı eğilimlerle karşı karşıya olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye ve İngiltere'nin ise açık, kurala dayalı ve çok taraflı bir ticaret sisteminden yana olduklarını kaydetti.

Şimşek, Kraliçenin doğum günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Hükümetim ve Türk halkı adına Kraliçenin doğum gününü kutluyorum." dedi.

"DOSTLUĞUN ÇOK AÇIK BİR GÖSTERGESİ"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ise geçen ay Britanya'ya yaptıkları ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kraliçe II. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nda bir araya geldiğini hatırlattı.

Chilcott, "Türkiye ve Britanya devlet başkanlarının yapmış olduğu bu toplantı, ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluğun çok açık bir göstergesiydi." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'NIN ZAFERİNİ KUTLUYORUM"

Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecinden geçtiğini dile getiren Chilcott, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zaferinden ötürü kutluyorum. Pazartesi günü Başbakan Theresay May, Erdoğan'a telefon etti ve kendisiyle çalışmalara devam etme arzusunu iletti." dedi.

Chilcott, 100 yıl önce de İngiltere'de çok önemli bir seçim gerçekleştirildiğini belirterek, "1918 seçimleri Britanya'da kadınların kısmen oy kullanma ve milletvekili adayı olma hakkı kazandığı ilk seçimlerdi." diye konuştu.

Kraliçenin doğum günü vesilesiyle iki ülke arasındaki dostluğu ve iyi ilişkileri kutlama fırsatı bulduklarını söyleyen Chilcott, "Eninde sonunda bizler NATO'da müttefikiz ve Avrupa Konseyi, AGİT ve G20 üyeleriyiz." dedi.

Chilcott, gelecek yıl İngiltere'nin AB'den ayrılayacağını hatırlatarak, "Birleşik Krallık ve Türkiye belki de bölgemizdeki en önemli örgüt olan bu birliğin iki yakasındaki iki ülke olacak." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Chilcott, Kraliçe II. Elizabeth'in Türkiye'ye 1971'de ve 2008'de iki resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, iki ülkenin güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu sözlerine ekledi.