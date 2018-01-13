Kraliçenin mücevherlerini nereye sakladıkları çıktı

İngiliz Kraliyeti'nin gizli yaşamı BBC'nin bir belgeseli ile gün yüzüne çıkıyor.

Belgeselde açıklanan bilgilere göre, 2. Elizabeth’in babası Kral 6. George, değerli taşların Nazilerin eline geçmemesi için ilginç bir planı hayata geçirdi.

BİSKÜVİ KUTULARINDA MÜCEVHER

Buna göre Windsor Şatosu’nun altındaki bir kireç tabakasının içine iki bölmeli bir hücre kazılmış ve çelik kapı takılarak hücre koruma altına alınmış. Taçlarda kullanılan değerli taşlar da tenekeden bir bisküvi kutusunun içindeki bu gizli bölmede saklandı. Buraya açılan gizli kapı ise hala Şato'un içinde mevcudiyetini koruyor.

"KULLANIŞSIZ" TAC

Alastair Bruce, televizyon için yapılan çekimde 2. Elizabeth ile kraliyet taçlarını da konuştu. 2. Elizabeth özellikle parlamentonun açılışında giydiği 1.28 kilogram ağırlığındaki yakut taşlı tacın 'çok kullanışsız' olduğunu söylüyor.