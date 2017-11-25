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Kredi kartlarını kopyalayan 3 kişi yakalandı

AVM içerisindeki ATM'de kredi kartlarını kopyalayan 3 kişilik çete, İstanbul'da yakayı ele verdi.

DHA | 25.11.2017 - 16:55..
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir müşterinin şüphelenerek yaptığı ihbar üzerine kent merkezindeki bir AVM içerisindeki ATM'ye kredi kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit etti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Polis, ATM ve AVM güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerden 3 şüpheli kişinin eşkallerini belirleyen polis, bu kişilerin sosyal medya hesaplarını da takibe aldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin daha önce de, Kocaeli ve İstanbul'da aynı suça karıştıklarını tespit etti.

Kredi kartlarını kopyalayan 3 kişi yakalandı

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Şüphelilerin isim ve adreslerinin belirlemesi ardından İstanbul Kartal'da yapılan operasyonla 23 yaşındaki O.H., 20 yaşındaki M.T. ve 22 yaşındaki B.Ü., yakalandı.

PARAYLA ADINI YAZDI

Şüphelilerden birinin sosyal medya hesabından elindeki dövizleri paylaşması dikkat çekti.

Kredi kartlarını kopyalayan 3 kişi yakalandı

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Getirildikleri Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü, tutuklanırken, M.Ü., adli kontrol ile O.H., ise savcının talimatı üzere serbest bırakıldı.

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