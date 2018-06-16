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Krem kutularına uyuşturucu saklayanlar yakalandı

İstanbul'dan Bodrum'a otobüsle gelen 2 kişinin kozmetik çantasındaki krem kutusunda uyuşturucu ele geçirildi.

İHA | 16.06.2018 - 20:41..
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Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında S.B ve K.Ö. adlı 2 zanlının otobüs ile İstanbul’dan Bodrum’a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı.

80 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

2 kişi otobüsten iner inmez ekiplerle karşılaştı. Valizleri ve getirdikleri eşyalar didik didik aranan S.B. ve K.Ö.’ye ait bir çantanın içerisinde el ve yüz kremi kutularının içerisine gizlenmiş 80 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarına 2 kişinden S.B tutuklanırken K.Ö ise adli kontrolü serbest bırakıldı.

Krem kutularına uyuşturucu saklayanlar yakalandı

Krem kutularına uyuşturucu saklayanlar yakalandı

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