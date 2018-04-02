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Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyareti açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3-4 Nisan'da Ankara'da özellikle enerji alanındaki stratejik projeler ile Suriye de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki konuları ele alacağı belirtildi.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 12:46..
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, 3-4 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'yı ziyaret edecek.

AKKUYU'NUN TEMELİ ATILACAK

3 Nisan'da 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılacağı belirtilen açıklamada, "İkili ticari-ekonomik ilişkilerin durumu ve gelişme perspektifi, özellikle enerji alanındaki ortak stratejik projelerin gidişatı ele alınacak. Suriye'de terörle ortak mücadele de dahil bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuların istişare edilmesi planlanıyor." dendi.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın video-konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini atacağı da vurgulandı.

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