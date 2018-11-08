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Kreşte solunumu duran Melisa Tuana öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kreşte yemek yedikten sonra uyuyan 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, solunumu durarak hayatını kaybetti.

DHA | 08.11.2018 - 00:05..
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İkisi de çalışan Melike-İbrahim Memiş (40) çifti, üçüncü bebekleri Melisa Tuana'yı Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki kreşe teslim etti. Saat 14.00 sıralarında yemek yedirilen bebek, uykusu gelince, kreş çalışanları tarafından dinlenme salonundaki yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra istifra eden bebeğin solunumu kesildi. O sırada içeriye giren kreş öğretmeni, moraran bebeği kendine getirmek istese de başarılı olamadı.

Kreşte solunumu duran Melisa Tuana öldü

ÖĞRETMEN AMBULANSA TAŞIDI

Öğretmen, kollarındaki hareketsiz duran bebeği alıp kreşten koşarak yola çıktı ve o sırada başka bir hastayı taşıyan ambulansın önüne geçerek, bebeği sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa Tuana bebek ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kreşte solunumu duran Melisa Tuana öldü

ANNESİ FENALAŞTI

Olayı öğrenip hastaneye koşan özel bir şirkette çalışan anne Melike Memiş ile bir mobilyacıda çalışan baba İbrahim Memiş, acı haberle gözyaşına boğuldu. Fenalaşan anne Melike Memiş'e aynı hastanede müdahale edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kreşte solunumu duran Melisa Tuana öldü

Kreşte solunumu duran Melisa Tuana öldü

Kreşte solunumu duran Melisa Tuana öldü

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Kreşte solunumu duran Melisa Tuana öldü

Kreşte solunumu duran Melisa Tuana öldü

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