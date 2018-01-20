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Krizdeki Yunanistan'ın kredi notunu yükseltildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Yunanistan'ın kredi notunu yükselttiğini duyurdu.

AA | 20.01.2018 - 05:45..
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Yunanistan'ın yabancı ve yerli para cinsinden uzun dönem kredi notunun "B-" seviyesinden "B" seviyesine yükseltildiği, görünümünün "pozitif" olduğu bildirildi.

Krizdeki Yunanistan'ın kredi notunu yükseltildi

"KADEMELİ OLARAK DÜZELDİ"

Kredi notunun yükseltilmesiyle ilgili olarak Yunanistan'ın kamu finansmanının istikrarlı şekilde iyileştiği bilgisine yer verilen açıklamada, ülkenin ekonomik beklentisinin de kademeli olarak düzeldiği kaydedildi.

Öte yandan, açıklamada Yunanistan'daki reform sürecini tersine döndürecek büyük değişiklikler olması veya ekonomik büyümenin beklentilerin çok altında gerçekleşmesi durumunda ülkenin görünümünün "durağana" çekilebileceği uyarısında bulunuldu.

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