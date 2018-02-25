Kronik hastalıkların tedavisi araştırılıyor

İnsanların yaşam süresi arttıkça bazı insanların kronik hastalıkları da doğru oranda artış gösteriyor.

BAZI KRONİK HASTALIKLAR HALA TEDAVİ EDİLEMİYOR

ABD'de yaşayan yetişkinlerin yarısından fazlası kronik rahatsızlığa sahip. Kronik rahatsızlık deyince aklınıza böbrek rahatsızlığı, felç, kanser ve diyabet rahatsızlığı gelebilir. Bu hastalıkların yarısı tedavi edilirken, bazılarının yan etkileri hala tedavi edilemiyor.

PROTEUS SENDROMU KENDİNİ TEKRARLIYOR

Bilim adamları öncelikle Proteus Sendromu'nu inceledi. Bilindiği üzere bu nadir görülen bir hastalık ve gen mutasyonu nedeniyle herhangi bir organın şişmesi ile sonuçlanabiliyor.

Mayo Klinik'te Proteus Sendromu ile ilgili bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre; ilaç tedavisi yapılsa da hastalık kendisini tekrarlıyor.

KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİ EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konuyla ilgili makale yazan araştırmacılar bu tarz hastalıkların önceden tahmin edilemediğini açıkladı. Hastalıkların tedavisi için araştırmalar sürüyor.