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KTBK eski Komutanı ile kurmay başkanı tutuklandı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri eski Komutanı emekli korgeneral İlyas Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Erdal Dodurga, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

AA | 19.01.2018 - 04:25..
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında KTBK komutanı olarak görev yapan emekli korgeneral Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Dodurga, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

KTBK eski Komutanı ile kurmay başkanı tutuklandı

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Hükümete ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece sorgulanan Bozkurt ile Dodurga tutuklandı.

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