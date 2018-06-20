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Kuaförün iğne yaptırdığı ve öldüğü hastaneye soruşturma

Konya'da 35 yaşındaki Mustafa Can özel hastanede iğne yaptırdıktan sonra hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma açtı.

DHA | 20.06.2018 - 17:10..
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Geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta boğaz enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan Mustafa Can, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel hastaneye gidip iğne yaptırdı. Daha sonra eve gelen Can, telefonda konuştuğu eşine dinleneceğini söyledi.

OĞLU "ANNE BABAM DONDU" MESAJI ATTI

Bir süre sonra Mustafa Can'ın evde bulunan oğlu Buğra, dinlenen babasının yanına gitti. Babasını hareketsiz halde yatarken bulan küçük Buğra, cep telefonundan annesine, 'Anne babam dondu' diye sesli mesaj gönderdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğunun mesajı üzerine eve gelen Burcu Can'ın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

 

Kuaförün iğne yaptırdığı ve öldüğü hastaneye soruşturma

Mustafa Can'ın cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için vücudundan alınan doku parçalarının Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Can'ın ölümünde hastane görevlilerinin ihmali olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattı.

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Kuaförün iğne yaptırdığı ve öldüğü hastaneye soruşturma

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