Kuaförün iğne yaptırdığı ve öldüğü hastaneye soruşturma

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yabancıya konut satışının rekor seviyelerde seyrettiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı mayıs ayı Konut Satış İstatistikleri'ne göre Denizli’de mayıs ayında bin 679 konut satışı gerçekleşti.

Antalya'da ölüm büyüsü yapıldığı ve cin çıkarma bahanesiyle İ.O. ve ailesini 2 yılda 2 milyon lira dolandıran Tali Yüksel ve eşi Öznur Yeşilot hakkında, 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

24 Haziran seçimleri için mitinglerine devam eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin otobüsüne Ahmet Hakan da bindi.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesi, sosyal medyada polemik konusu oldu.

2 Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırının görüntüleri yayınlandı.

3 Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonra hiçbir öğretmenin öğrenciye ev ödevi vermeyeceğini söyledi. Tam gün eğitim veren okullarda ise öğle yemekleri bedava olacak.

4 Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı Meral Akşener, daha önce polemik yaşadığı Tansu Çiller'in AK Parti mitingine katılmasıyla ilgili olarak "Yüz ifadeleri çok ilginç" yorumunu yaptı.

5 CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye Ömrünü CHP'de siyasetle geçiren Deniz Baykal, partisinin en genç milletvekili adayına tavsiyelerde bulundu. Bazı tavsiyeleri oldukça ilginçti.

6 AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı İş adamlarının Türk ekonomisine güvendiklerini gösteren reklam filmi Ali Koç'a linç sebebi oldu.