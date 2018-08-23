Kubilay Aka ve Miray Daner aileleri ziyaret etti

Genç sevgililer Miray Daner ve Kubilay Aka, Arnavutköy'de görüntülendi. İlişkinin güzel gittiğini ifade eden çift, bayramda ailelerle de tanıştı.

"HAYALLERİ BİRLİKTE OYNAMAK"

İlişkinin nasıl başladığını anlatan Aka, birlikte çalıştıkları dönemde Miray Daner'den etkilendiğini itiraf etti.

Daha sonra dayanamayıp güzel oyuncuya açıldığını söyleyen Kubilay Aka, "Bir gün canıma tak etti ve gerekli adımı attım. Miray karşılık verince dünyalar benim oldu." dedi.

Çift “En büyük hayaliniz ne?” sorusuna “Bir filmde birlikte rol almak” yanıtını verdi.

BAYRAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ

Miray Daner bayramın birinci günü sevgilisinin ailesini ziyarete gitti. Kubilay Aka da Miray Daner’in annesiyle tanıştı.