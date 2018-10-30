taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.50105
Euro
6.25455
Altın
1224.39
Borsa
89999.9
Gram Altın
216.468

Kucağında bebek olan kadını darpla bayılttı

Kahramanmaraş'ta bir kadın kucağında bebeği yanında 2 çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından darp edildi. Kadın aldığı darbeler sonucunda kucağındaki bebekle yere yığıldı.

İHA | 30.10.2018 - 19:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şazi Bey Mahallesi, Batı Çevre Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi yanında bulunan boş arsada ismi öğrenilemeyen kadın kucağında bebeği ve yanında bulunan iki çocuğunun yanında eşi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından herkesin gözleri önünde darp edildi.

Bebekli kadını döverek bayılttı VİDEO

BEBEĞİYLE YERE YIĞILDI

Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan kadın, kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. Kadının bayılmasıyla panikleyen kişi ise, annenin altında kalan bebeği aldı.
Yaşanan şiddet çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kucağında bebek olan kadını darpla bayılttı

Kucağında bebek olan kadını darpla bayılttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

61
Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

408
Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

80
Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

276
Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

41
Dolar 5,50'nin altını gördü

Dolar 5,50'nin altını gördü

405
Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM