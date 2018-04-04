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Küçük Ağrı Dağı'nda çatışma: 2 asker yaralı

Iğdır'ın İran sınırındaki Küçük Ağrı Dağı mevkisinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 asker hastaneye sevk edildi.

AA | 04.04.2018 - 16:08..
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Aralık ilçesine bağlı olan ve İran sınırında yer alan Küçük Ağrı Dağı mevkisinde arazi arama taraması yapan 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerler ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 asker yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri Kars'taki Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

"SAĞLIK DURUMLARI GAYET İYİ"

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Raşit İlhan, yaptığı açıklamada, Aralık ilçesi kırsalındaki çatışmada 2 askerin yaralandığını belirtti.

Küçük Ağrı Dağı'nda çatışma: 2 asker yaralı

İlhan, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "İki askerimiz yaralı olarak hastanemize geldi. Askerlerimizin genel sağlık durumları şu an çok şükür gayet iyi. Bir askerimizi servise aldık, kolunda kırık olan diğer askerimizi ise Kars'taki üniversite hastanesine sevk ettik." dedi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Küçük Ağrı Dağı'nda çatışma: 2 asker yaralı

Küçük Ağrı Dağı'nda çatışma: 2 asker yaralı

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