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Küçük çocuğu kurtardı kendi boğuldu

Balıkesir Erdek Düzler mevkiinde alabora olan kayıktaki 5 yaşındaki Mustafa Salih Tümen'i kurtarmak isteyen 39 yaşındaki Hasan Kulbay boğuldu.

DHA | 29.09.2018 - 21:11..
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Küçük bir kayıkla arkadaşının çocuğu Mustafa Salih Tümen'i de alarak denize açılan Hasan Kulbay, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta kayığın alabora olmasıyla Mustafa ile birlikte suya düştü.

ÇOCUK KURTULDU

İddiaya göre, kayık alabora olduktan sonra yanındaki çocuğu omuzuna alarak kurtarmaya çalışan Hasan Kulbay, çok miktarda su yuttu. Çevredekilerin olayı görmesiyle kıyıda bulunan Kulbay’ın arkadaşları ve çevre işletmelerde çalışanlar kayıklarla denize açılarak Kulbay ve çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

Küçük çocuğu kurtardı kendi boğuldu

Denizden çıkarılan Kulbay’a ilk müdahale olay yerinde bulunan bir hemşire tarafından yapıldı. Çağırılan sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kulbay, yaşamını yitirirken küçük Salih Tümen’in durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

Öte yandan, Kulbay’ın, Mustafa Salih Tümen’in babası ve bir grup arkadaşıyla birlikte hafta sonu gezisi için Balıkesir’in Gönen ilçesinden Düzler mevkiine geldikleri öğrenildi. Kulbay'ın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

Küçük çocuğu kurtardı kendi boğuldu

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