Küçük esnaf vergi indirimine organize olamadı

Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan sürpriz vergi indirimleri perakende sektörünü hafta sonu tatilinde yakalayınca dün alışveriş merkezleri ve sokaklarda ortaya farklı uygulamalar çıktı.

FARKLI UYGULAMALAR DEVREYE GİRDİ

Organize perakende sektörünün büyük oyuncuları vergi indirimini kampanyalı fiyatlarında bir kademe daha indirim yaparak fiyatlarına yansıtırken, daha küçük esnaf ise farklı uygulamaları devreye aldı.

AVM VE CADDE MAĞAZALARINDA UYGULAMAYA KONDU

Beyaz eşya sektöründe yüzde 6.7 olarak özel tüketim vergisinin (ÖTV) sıfırlanması, mobilya sektöründe ise yüzde 18 olan katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8'e indirilmesi bu sektörlerde yüzde 8 ila 10 indirim beklentisine yol açtı. Halihazırda süren indirim kampanyalarında bir kademe daha düşüşü getiren vergi indirimleri dün birçok alışveriş merkezi ve cadde mağazalarında uygulamaya kondu.

Organize perakendede oyuncuların büyük kısmı beyaz eşyada yüzde 7-8 ek indirim yaparken, birkaçında ise hafta sonu genel merkezlerin kapalı olması nedeniyle bayiler temkinli davrandı, indirimi pazartesiye kadar beklemeye aldı.

ÖTV FARKINI İADE

Ancak bu firmalar da mağduriyet yaratmamak için hafta başından itibaren müşterilerine ÖTV farkını iade etmeye başlayacağı bilgisini paylaştı. Daha küçük esnaf ise indirime hazırlıksız yakalandı. Kimi indirimsiz satış yaparken, kimi de kendi belirlediği orana göre indirim uyguladı. Mobilya sektöründe de benzer şekilde büyük oyuncuların yüzde 10'luk KDV indirimini fiyatlarına yansıttığı, küçüklerin ise halen müşteriyle bire bir görüşmede fiyat ve indirim belirleme yoluna gittiği gözlemlendi.

İNDİRİMİ YANSITAN MARKADA ORAN YÜZDE 25'E KADAR ÇIKIYOR

ÖTV ve KDV indirimini fiyatlarına yansıtan markalarda, halihazırda devam eden sezon indirimleri de dikkate alındığında liste fiyatı üzerinden toplam indirim oranı yüzde 20-25'e kadar yükselebiliyor. Öte yandan, fiyatlarına henüz yansıtmamış markaların da bugün ya da yarın yeni fiyatlarını anons etmesi bekleniyor. Piyasadaki durgunluk nedeniyle bir süredir vergi indirimi talebinde bulunan sektör temsilcileri, beyaz eşya ve mobilya pazarlarında bu yıl olumlu bir başlangıç öngörüyor. Yılda 25 milyon adet üretim gerçekleştiren Türk beyaz eşya sektörü aynı zamanda Avrupa'nın 1 numaralı üreticisi konumunda. Sektör, doğrudan 40 bin kişiye, dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağlıyor.

YERLİ MARKALAR FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Kurumsal beyaz eşya ve mobilya markalarının bazıları internet sitelerindeki fiyatlarını dün itibarıyla güncellerken bazı markalar ise fiyat değiştirmedi. Özellikle yerli markaların fiyatlarını düşürdüğü, yabancı markaların ise internetteki fiyatlarını güncellemediği gözlemlendi.

Önceki gün yayımlanan kararla, klima, buzdolabı, dondurucu, su ısıtıcısı, termosifon, çamaşır ve bulaşık makinesi, vakumlu elektrik süpürgesi, elektrikli ütü, saç kurutma makinesi gibi küçük ev aletlerinde yüzde 6.7 olarak uygulanan ÖTV sıfırlanmış, mobilyada KDV yüzde 18’den 8’e düşürülmüştü.