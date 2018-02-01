Üzerine pano düşen Muhammet hala yaşam savaşı veriyor

Konya'da, geçen Salı günü saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Şamdancı Cevri sokakta, kaldırım üzerine atılı bulunan reklam panosu, bu sırada yoldan geçen Muhammet Karabakan'ın üzerine devrildi. Yüzlerce kilo ağırlığındaki panonun altında kalan Muhammet, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Başına darbe alan küçük Muhammet, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karabakan, yaşam mücadelesi veriyor.

PANO BİR OTO GALERİYE AİT

Olayın ardından tabela bölgeden kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, reklam panosunun yakındaki bir oto galeriye ait olduğunu saptadı. Panoyu belediye ekiplerinin söküp, yere bıraktığını ileri süren şirket yöneticisi Taha Süleyman B. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Taha Süleyman B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Taksirle yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"BİZ SÖKMEDİK"

Karatay Belediyesi yetkilileri, ''Tabela firmaya ait. Biz sökmedik. Tabelayla ilgili işlem yapmadık, şikayet de gelmedi. Bölge Konya Büyükşehir Belediyesine ait." açıklamasında bulundu.

"FİRMA KENDİSİ SÖKMÜŞ"

Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise birkaç yıldır, şehir merkezinde, şehir estetiğine uymayan reklam tabelalarını kaldırdıklarını belirterek, ''Firmaya, geçtiğimiz yıl reklam panosunu kaldırması konusunda birkaç kez uyarıda bulunup, sökülmesi için süre verildi. Firma, kendisi sökmüş. Bizim ekiplerimiz kontrole gittiğinde, tabelanın firma tarafından söküldüğünü görüp, tutanak hazırladı.'' dedi.