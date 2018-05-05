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Küçük yaşta annesiz kalmak yetişkin beynini etkiliyor

Yaşamın ilk döneminde kısa süreliğine de olsa annesiz kalmanın, yetişkinlikte beyin fonksiyonlarını ve kavrama yetisini değiştirdiği ortaya çıktı.

AA | 05.05.2018 - 07:15..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Indiana ve Purdue Üniversitelerinde görevli bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırmada, yaşamın erken safhasında yavrunun anneden kısa da olsa bir süre ayrılmasının yarattığı travmatik etkinin, hayvanların yetişkinliğinde beyin fonksiyonlarını değiştirdiği gözlemlendi.

ŞİZOFRENİYE NEDEN OLABİLİR

Sonuçları "Translational Psychiatry" dergisinde yayımlanan araştırma, beyindeki bu değişikliklerin, şizofreni gibi nöropsikotik rahatsızlık riski bulunan kişilerde rastlanan semptomlarla benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde beyin gelişimi açısından kritik dönemdeki 9 günlük yavru farelerin, 24 saat annelerinden ayrı tutulduğu ve yetişkinliklerin de beyin taramasından geçirildiği belirtildi.

Taramalar, hayvanların beyin fonksiyonlarının ve kavrama yetilerinin değiştiğini gösterirken, annelerinden ayrılmayan farelerde benzer bulgulara rastlanmadı.

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