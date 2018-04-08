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Küçükçekmece’de 3 katlı binada yangın

Çatıda başlayan yangın sırasında binanın en üst katında uyuya kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İHA | 08.04.2018 - 06:43..
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Söğütlüçeşme Mahallesi Gülbahar Sokağında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün çatıyı kapladı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve 112 salık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında binanın çatısı tamamen yandı. Binanın çatısının yanma anı cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece’de 3 katlı binada yangın

UYURKEN YAKALANDI

Yangını gören vatandaşlar binanın bütün zillerini çalarak içeridekileri uyarmaya çalıştı. Uyanan vatandaşlar kendini hemen sokağa attı. Ancak yangın sırasında uyuya kalan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi dışarı çıkamadı. Pencereye çıkan vatandaşı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri de şahsı merdiven yardımıyla çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.


Küçükçekmece’de 3 katlı binada yangın


Yangını haber veren Metin Baş, “İlk önce dumanları gördük, daha sonra bina sakinlerini aradık. Daha sonra bina sakinleri sokağa dökülmeye başladı. Ondan sonra itfaiye, polis geldi. Sonra yangın kısa süreliğine söndürüldü” ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece’de 3 katlı binada yangın



Yangını gören vatandaşlardan Hüseyin Altınbaş, “Biz aşağıda oturuyorduk. Birden dumanları görünce olay yerine intikal ettik. Baktığımızda ev yanıyordu. Direk zillere falan bastık. İnsanlar da evlerini boşalttı. Sonra da itfaiye ekipleri geldi ve yangını söndürdü” dedi.

Küçükçekmece’de 3 katlı binada yangın

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