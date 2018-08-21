Kuduz teşhisi koyulan Azerbaycanlı işçi hayatını kaybetti

Azerbaycan’dan Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine akrabalarının yanına gelen ve 3 aydır ilçedeki domates bahçelerinde mevsimlik işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Rauf Ahmedov(42), 12 Ağustos günü baş ağrısı ve kollarında uyuşma nedeniyle Bayramiç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Burada tedavisi sırasında ağrıları artan Rauf Ahmedov, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tetkik ve incelemelerin yanı sıra tedavisi yapılan Rauf Ahmedov’a kuduz teşhisi konuldu.

3 GÜNDÜR KARANTİNADAYDI

18 Ağustos tarihinde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Rauf Ahmedov, burada karantina altına alındı. Rauf Ahmedov'un Bayramiç ve Çanakkale'deki tedavi süresince aynı ortamda bulunan sağlık çalışanları, hastalar ve evde kaldığı yakınları tek tek tespit edilerek, kuduz aşısı yapıldı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde 4 gündür karantina altında bulunan Rauf Ahmedov, bugün hayatını kaybetti. Ahmedov'un cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.