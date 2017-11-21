Kulak çınlaması nedir

Kulak çınlamaları çocuklar dahil, her yaşta görülebilir. Toplumda görülme sıklığı yüzde 10-15 arasında olan sorun, 40 yaşından sonra artar. Genellikle erkeklerde kadınlara oranla biraz daha fazla görülür.

Kulak çınlaması uğuldama, vınlama, vızıltı, çınlama şeklinde şiddeti kişiden kişiye göre değişen ve kulakta veya bazen de 'kafanın içinde' duyulan bir ses olarak tanımlanır.

Gürültülü ortamlar, yüksek ses, kulaklıkla müzik dinlemek ya da çalışma ortamanın gürültülü olması gibi sebepler gençlerde kulak çınlaması sebepleri arasında ilk sıraları alır. Ancak yaşın ilerlemesiyle birlikte görülme oranı artan kulak çınlamasının pek çok nedeni mevcuttur.

ALINACAK TEDBİRLER

Yüksek şiddetteki gürültüden (70-90 desibel arasında sürekli bir ses veya 100 desibel üzerindeki patlar tarzdaki seslerden) akustik travma yaratabileceği için uzak durulmalı.

Çınlamaya yol açabilecek ilaçlar, eğer çok gerekli değilse kullanılmamalı.

Hipertansiyon ve diyabet tedavi edilmeli.

Fazla tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalı ve kan basıncı düzenli şekilde kontrol ettirilmeli.

Daha hareketli bir yaşam tarzı benimsenmeli. Çünkü hareketli yaşam, kan dolaşımının daha iyi düzenlenmesini de sağlar.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMAK GEREKİR?

Kulak çınlaması süreklilik kazanmışsa, baş dönmesi eşlik ediyorsa ve özellikle tek taraflı ise bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak gerekir. Şiddeti artmışsa, günlük yaşantıyı ve iletişimi bozacak konsantrasyon problemi oluşturur hale gelmişse mutlaka tedavi edilmesi gerekir.