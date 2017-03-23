taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.966
USD
3,6203
EURO
3,9044
ALTIN
145,39
PETR
50,7900

Kulaklıkla müzik dinlerken otomobil çarptı

Kocaeli'de kulaklıkla müzik dinlerken kırmızı ışığı fark etmeyip karşıya geçen kız, otomobilin çarpması sonucu yere düştü.

23.03.2017 - 16:12
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde meydana gelen kazada, yoldan karşıdan karşıya geçerken kulaklıkla müzik dinleyen ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Buse Saz'a, Gürsel Koyunal yönetimindeki 41 T 0218 plakalı taksi çarptı.

GENÇ KIZ HAVALANIP YERE DÜŞTÜ

Çarpmanın şiddetiyle genç kız havalanıp yere düştü. Kazayı görenler 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Buse Saz ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Zeybekci makam aracını değiştirdi

Nihat Zeybekci makam aracını değiştirdi

592
Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

170
Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

308
Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınına çıkıyor

Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınına çıkıyor

74
Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

152
İngilizlerin son umudu: Meral Akşener

İngilizlerin son umudu: Meral Akşener

192
ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM