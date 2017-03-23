Kulaklıkla müzik dinlerken otomobil çarptı

D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde meydana gelen kazada, yoldan karşıdan karşıya geçerken kulaklıkla müzik dinleyen ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Buse Saz'a, Gürsel Koyunal yönetimindeki 41 T 0218 plakalı taksi çarptı.

GENÇ KIZ HAVALANIP YERE DÜŞTÜ

Çarpmanın şiddetiyle genç kız havalanıp yere düştü. Kazayı görenler 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Buse Saz ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.