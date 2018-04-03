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Küllükteki söndürülmeyen sigara bir daireyi küle çevirdi

Eskişehir’de bir apartman dairesinin 4’üncü katında çıkan yangında, evdeki şahıs balkona sığınarak kurtuldu.

İHA | 03.04.2018 - 07:29..
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Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Yazıcı Apartmanı 4’üncü katında yangın çıktı.

İddialara göre, kanepenin üstündeki kül tablasında söndürülmeden unutulan sigara yangına neden oldu. Bir süre sonra yangın çıkan evde alevler kısa sürede tüm odalara yayıldı.

Küllükteki söndürülmeyen sigara bir daireyi küle çevirdi

ALEVLERDEN BALKONA ÇIKARAK KORUNDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan daireye müdahaleye başladı.

Polis ekipleri ise, yolu trafiğe kapatarak dumanların yükseldiği apartmanda tüm daireleri tahliye ederek güvenlik şeritlerini çekti. Hanede kiracı olduğu belirtilen bir şahıs, daire alevler içindeyken balkona sığındı.

Küllükteki söndürülmeyen sigara bir daireyi küle çevirdi

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, bir odaya müdahale ettiği sırada aşağıdan uyarılmalarıyla balkona sığınan kişi vakit kaybedilmeden kurtarıldı. 3 itfaiye aracıyla alevleri söndürmeye çalışan ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, dumandan etkilenen kişilere 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yandan yanan ev kullanılamaz hale gelirken Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Küllükteki söndürülmeyen sigara bir daireyi küle çevirdi



Küllükteki söndürülmeyen sigara bir daireyi küle çevirdi



Küllükteki söndürülmeyen sigara bir daireyi küle çevirdi



Küllükteki söndürülmeyen sigara bir daireyi küle çevirdi

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