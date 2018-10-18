taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.54435
Euro
6.39335
Altın
1224.35
Borsa
98819.3
Gram Altın
217.824

Kültepe Koreli öğrenciler için eğitim merkezi oldu

Ülkelerinde arkeoloji eğitimi gören Güney Koreli öğrenciler, binlerce kilometre uzaklıktaki Kültepe'de devam eden kazı çalışmalarına katılarak mesleklerinin inceliklerini öğreniyor.

AA | 18.10.2018 - 13:27..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapmış Kültepe, arkeoloji bölümünde okuyan Güney Koreli öğrenciler için adeta eğitim yuvası oldu.

KAZI ÇALIŞMALARINA KATILIYORLAR

Ankara Üniversitesi ile Kore Üniversitesi arasında imzalanan bir protokolle, Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde devam eden kazı çalışmalarına 2016 yılından bugüne her yıl 10 civarında öğrenci Güney Koreli öğrenci katılıyor.

Kültepe Koreli öğrenciler için eğitim merkezi oldu

ARKEOLOJİK BİLGİ EDİNİYORLAR

Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıktaki Türkiye'ye gelen Koreli öğrenciler, Kayseri'de bulunan höyükte hem Anadolu'nun tarihi zenginliklerine tanıklık ediyor hem de burada kazandıkları arkeolojik birikimlerini ülkelerine taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kültepe Koreli öğrenciler için eğitim merkezi oldu

"BURADA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Miso Jeong, Kültepe'de arkeolojinin her aşamasını gördüğünü, eleğinden kazısına kadar her şeyi öğrendiğini söyledi. Güney Kore'deki kazılarda buradaki kadar zengin buluntu, mimari ya da arkeolojik veriler çıkmadığına dikkati çeken Jeong, "Kore'ye döndüğümde arkadaşlarıma, aileme dostlarıma bunlar hakkında bahsedeceğim. Aynı zamanda arkeoloji nasıl yapılır, süreci nasıl olur, buluntuların nasıl gün yüzüne çıkarıldığına dair bilgiler vereceğim. Kültepe'ye kesinlikle geri dönmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kültepe Koreli öğrenciler için eğitim merkezi oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

551
Konya Müze Müdürü görevden alındı

Konya Müze Müdürü görevden alındı

245
Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

Kaşıkçı cinayeti Türkiye'ye yıkılmaya çalışılıyor

118
Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

Erdoğan ile Bahçeli EYT konusunda mutabık kaldı

465
Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

291
Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

64
Başkan Erdoğan'dan Amerikalı Bakan'a Münbiç uyarısı

Başkan Erdoğan'dan Amerikalı Bakan'a Münbiç uyarısı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM