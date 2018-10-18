Kültepe Koreli öğrenciler için eğitim merkezi oldu

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapmış Kültepe, arkeoloji bölümünde okuyan Güney Koreli öğrenciler için adeta eğitim yuvası oldu.

KAZI ÇALIŞMALARINA KATILIYORLAR

Ankara Üniversitesi ile Kore Üniversitesi arasında imzalanan bir protokolle, Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde devam eden kazı çalışmalarına 2016 yılından bugüne her yıl 10 civarında öğrenci Güney Koreli öğrenci katılıyor.

ARKEOLOJİK BİLGİ EDİNİYORLAR

Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıktaki Türkiye'ye gelen Koreli öğrenciler, Kayseri'de bulunan höyükte hem Anadolu'nun tarihi zenginliklerine tanıklık ediyor hem de burada kazandıkları arkeolojik birikimlerini ülkelerine taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyor.

"BURADA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Miso Jeong, Kültepe'de arkeolojinin her aşamasını gördüğünü, eleğinden kazısına kadar her şeyi öğrendiğini söyledi. Güney Kore'deki kazılarda buradaki kadar zengin buluntu, mimari ya da arkeolojik veriler çıkmadığına dikkati çeken Jeong, "Kore'ye döndüğümde arkadaşlarıma, aileme dostlarıma bunlar hakkında bahsedeceğim. Aynı zamanda arkeoloji nasıl yapılır, süreci nasıl olur, buluntuların nasıl gün yüzüne çıkarıldığına dair bilgiler vereceğim. Kültepe'ye kesinlikle geri dönmek isterim" ifadelerini kullandı.