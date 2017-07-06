Kültür ve Turizm Bakanı Avcı Gaziantep'te

Avcı, Gaziantep temasları kapsamında MÖ 13. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan Karkamış Antik Kenti ve kazılarına ilişkin brifing aldı.

"AVRUPA'YA ÖRNEKLERLE CEVAP VERİYORUZ "

Bakan Avcı, gazetecilerin AP'nin Türkiye ile ilgili kararını sorması üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Buradan Avrupa Parlamentosu'na da diğerlerine de bir cevap veriyoruz. Türkiye'nin nasıl bir kültür, sanat, tarih ülkesi olduğunu, böyle birilerinin parlamenter prosedürlerle yok sayamayacağı ağırlığımızı bu örneklerle çok güzel gösteriyoruz. Karkamış Arkeoloji Parkı Avrupa Parlamentosu'na da armağan olsun."





BAKAN ZEUGMA MÜZESİ'Nİ GEZDİ

Avcı, basın toplantısının ardından beraberindekilerle Zeugma Arkeoloji Müzesi bünyesinde bulunan kente özgü kutnu kumaşından yapılan ürünlerin satıldığı mağazayı gezdi.