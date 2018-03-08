Kur'an kursu hocasına hayat kadınlı işkence

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde iddiaya göre kendisi gibi inşaat işçisi olan arkadaşı ile plan yapan S.K. (35) Kur'an kurslarında hocalık yapan İ.C’yi takibe aldı.

YÜRÜYEMEYEN KARDEŞİ İÇİN DUA İSTEDİ

Arkadaşı ile Kızılsaray Mahallesi’nde günübirlik ev kiralayan S.K., İ.C.’nin yanına gitti. S.K., İ.C.’ye kız kardeşinin yürüyemediği ve dua beklediğini söyledi. Bu esnada İ.C., S.K’ye doktora gitmesini söyledi.

BOĞAZINA KILIÇ DAYAYIP İLİŞKİYE ZORLADILAR

Israrlara dayanamayan İ.C., otomobile binerek S.K.’nın götürdüğü eve gitti. Kiralanan eve giden İ.C. içeriye girdikten sonra S.K. kapıyı kilitledi. Burada İ.C.’ye tehditler yağdırmaya başlayan S.K.’nın arkadaşı da evde gizlendiği odadan çıktı. İddiaya göre, şahıslar, İ.Ç’yi uyuşturucu vermekle tehdit etti. İ.C.’yi arkadaşı ile çırılçıplak soyan S.K. arkasından boğazına dayadığı kılıçla işkence yapmaya başladı. İ.C.’den üç taksitte toplam 90 bin liralık senet alan iki şüpheli daha sonra önce hayat kadını ile ilişkiye zorladı ardından içki içirip bikini ile fotoğrafını çekti. Yaptıkları ile yetinmeyen S.K. ve arkadaşı bunları cep telefonuyla kaydetti.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

S.K. ve arkadaşı, daha sonra İ.Ç.’den 25 bin lira nakit ve son model bir telefon istedi. Daha sonra İ.C.’nin yüzünü kapatan S.K. ile arkadaşı "bizden haber bekle" diyerek sokakta bıraktı. Olayın ardından İ.C. polis ekiplerine şikayette bulundu. Harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı almak için gelen iki şüpheliden S.K.’yi yakalayarak sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. S.K., sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, evde bulunan bir adet kılıca ve imzalanan senetlere de el konuldu. Polis, kayıplara karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.