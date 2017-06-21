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Kur'an ziyafetinde final yapıldı

TRT 1'de büyük beğeni toplayan 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı.

21.06.2017 - 23:44
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Kur'an ziyafetinde final yapıldı

Türkiye televizyon tarihinde ilk kez yapılan “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” Ramazan ayı boyunca ekran başındakilere tam anlamıyla Kur’an ziyafeti yaşattı.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının birincisi Mustafa Altın VİDEO

KAZANAN MUSTAFA ALTIN OLDU

Bugün ise final bölümü yayınlandı. Kazananı jüri ve seyircilerin puanları belirledi.
Yarışmada birinciliği Mustafa Altın adlı yarışmacı kazandı. Ödül olarak kendisine 50 altın verildi.

Kur'an ziyafetinde final yapıldı

İkiniciliği ise Şükrü Asıleren adlı yarışmacı kazanarak 20 altının sahibi oldu. Üçüncü olarak 10 altının sahibi olan yarışmacı ise Osman Bostancı oldu.

ÖDÜLÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Yarışmanın son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürpriz bir şekilde salona geldi ve yarışmaya konuk oldu. Derece yapanların ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

Kur'an ziyafetinde final yapıldı

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