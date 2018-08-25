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Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

Kurban Bayramının 1. günü Rize’de kaçarak denize giren dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı.

İHA | 25.08.2018 - 11:39..
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Rize’de Kurban Bayramı’nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini koparak dana kaçmaya başladı. Kurban sahibi ve vatandaşların takip ettiği dana denize girdi.

BAYRAMIN SON GÜNÜ BULUNDU

Bir süre sonra gözden kaybolan dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı.

Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

DANAYI SAHİL GÜVENLİK YAKALADI

İlçenin Çamburnu mevkiinde denizde yüzen danayı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de dana kaçmaya devam etti.

Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

Bir süre sonra yorulan dana çevredeki balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çekildi. Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana, sahibine teslim edilerek Rize’ye gönderildi.

Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu VİDEO

Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

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