Küresel ısınma Kanada'yı da vurdu: Sıcaktan 16 kişi öldü

Kanada devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, rekor sıcaklıklar nedeniyle Quebec eyaletinde ölü sayısının 16’e yükseldiği ifade edildi.

EVLERDE HİSSEDİLEN SICAKLIK 30

Bölgedeki ambulans servislerinin hasta sınırını aştığı belirtilirken, yakın bölgelerden takviye ambulans çağrısı yapıldı. Yetkililer, 11 kişinin öldüğü Montreal ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Eastern Township kentlerinde yaşayanlara komşularının ve yakınlarının sağlık durumlarını kontrol etme çağırısı yaptı.

Montreal’in Halk Sağlığı Departmanı’ndan yapılan açıklamada ise ölenlerin evlerinde klima bulunmadığı ifade edilirken bu evlerde sıcaklık derecesinin 30’lara ulaştığı belirtildi.