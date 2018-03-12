Küresel konut fiyat artışında Türkiye ilk 5'te

Dünya genelinde yapılan konut fiyat artışı araştırmaları sonucunda konutlar genel olarak yüzde 4,6 oranında artış gösterdi.

TÜRKİYE BEŞİNCİ SIRADA

Türkiye'de konut fiyatları 1 yılda yüzde 11.2 arttı. Habertürk Gazetesi'nden Erdem Aktürk'ün haberine göre; Türkiye'de konut fiyatları 2016 yılına göre 11.2 oranında arttı. Türkiye bu artışla beşinci sırada yer aldı.

EN FAZLA ARTIŞ İZLANDA'DA

Konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke İzlanda olurken yüzde 13.7'lik artışla Hong Kong ikinci sırada yer aldı. İzlanda'da 2016 yılında yüzde 20 olan fiyat artış oranı 2017'de yüzde 15'e düşerken, Hong Kong'da bu oran yüzde 18'den yüzde 14'e düştü.

ABD VE ÇİN İLK 10'DA YER ALMADI

Küresel fiyat artışlarında Avrupa'dan 7 şehir ilk 10'da yer aldı. Rusya ve civarı, yüzde 4 seviyesinde gerileyen fiyatlarla zayıf performans gösteren dünya bölgesi oldu. Amerika ve Çin ise fiyat artışında 19 ve 22'nci sırada yer aldılar.