Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

Dövizdeki artış ve dalgalanma birçok üründe etkisini zam olarak gösterdi.

Otomotiv de bu artışdan en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Maliyetlerinin büyük bir bölümü euro üzerinden hesaplanan otomotiv sektöründeki artış, dudak uçuklattı.

FİYATLAR YÜKSELDİ, SATIŞLAR AZALDI

Geçtiğimiz yıla göre fiyatlarda önemli miktarda artış yaşanırken, otomobil ve hafif ticari araç satışları da yarı yarıya azaldı.

FİYATLAR BİR YILDA YAKLAŞIK İKİ KATINA ÇIKTI

Son bir yıl içerisinde otomobillere gelen zamların listesi şaşkınlığa uğrattı.

Listede yer alan rakamlara göre, geçen yıl 56 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yıl 102 bin liraya yükseldi.

OTOMOTİVDE 15 GÜNÜN FİYAT BİLANÇOSU

Aşağıdaki listede, bir aracın geçen yıl satışa çıkarılan fiyatını, bu yılın 13 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerindeki satış fiyatları ile karşılaştırma imkanı bulacaksınız.

Kur artışı 15 günlük sürede bile araç fiyatlarında önemli miktarda artışa neden oldu.